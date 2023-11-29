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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلدية العاصمة النرويجية أوسلو ترفع العلم الفلسطيني تضامنا مع ضحايا غزة

صدى البلد

في بادرة تضامن رمزية، رفعت بلدية العاصمة النرويجية أوسلو العلم الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تضامنا وتكريما لشعب غزة، وخاصة الأطفال الذين فقدوا أرواحهم خلال الصراع الأخير.

وتهدف هذه الخطوة، التي قادتها عمدة أوسلو آن ليندبو، إلى التعبير عن الدعم للمجتمع الفلسطيني وإحياء ذكرى أكثر من 5000 طفل فقدوا حياتهم، كما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وأكدت العمدة ليندبو على أهمية أن تكون أوسلو مدينة شاملة للجميع، بغض النظر عن الخلفية، مما يعزز بيئة تشعر فيها الأقلية اليهودية وذوي الخلفية الفلسطينية بالأمان والاندماج.

ويتزامن قرار رفع العلم الفلسطيني مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو احتفال سنوي منذ عام 1978.

ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، شدد بيان عمدة أوسلو على الرغبة في إنشاء مدينة تعترف بالإنسانية المشتركة لسكانها وتعترف بتأثير الصراع الأخير على حياة الأبرياء.

 وكانت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين حاضرين خلال مراسم رفع العلم.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب حدث تذكاري آخر نظمته البلدية يوم السبت لتكريم الضحايا الإسرائيليين لهجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وتؤكد جهود أوسلو للتعرف على الضحايا على جانبي الصراع التزام المدينة بالاعتراف بالخسائر البشرية الناجمة عن العنف وتعزيز جو من الشمولية والتذكر.

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