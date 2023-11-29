قبل مباراة فيوتشر.. خالد الغندور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن ظهور راعي جديد علي تشيرتات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراته اليوم امام نادي فيوتشر بالدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "رسميا..

راعي جديد بتيشرت الزمالك خلال مباراته أمام فيوتشر.. شركة Seven المالية القابضة للاوراق المالية ".

وتضم قائمة الزمالك التي أعلنها معتمد جمال المدير الفني للفريق، لخوض مباراة مودرن فيوتشر كلا من :



حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا