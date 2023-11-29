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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية يبحث فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية

صدى البلد

عُقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية في الرياض، بحضور فخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ورئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار خورخي فيانا ورئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي بجمهورية البرازيل رودريغو باتشيكو، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والبرازيل وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة وصناعة الأغذية والخدمات المالية والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والعقارات وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والبرازيلية في كلا البلدين.
كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين.

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