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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي عربي: توقعات بتمديد الهدنة الحالية لمدة يومين إضافيين في غزة

صدى البلد

أبلغ دبلوماسي عربي رفيع المستوى، يشارك في المفاوضات الجارية، شبكة NBC أن هناك توقعات بتمديد الهدنة الحالية لمدة يومين إضافيين. 

يأتي ذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن والحفاظ على هدنة مؤقتة في الصراع بين إسرائيل وحماس.

تحدث المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، عن الوضع في وقت سابق اليوم، معربًا عن انفتاح الحكومة على دراسة مقترحات جادة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين. 

 

كشف ليفي أن إسرائيل حددت عدداً من السجناء الفلسطينيين المحتملين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل ذلك، بشرط استمرار حماس في إطلاق سراح الأسرى.

 

لعبت شخصيات رئيسية من مجتمع الاستخبارات أيضًا دورًا في هذه الجهود الدبلوماسية. أجرى رئيسا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد، وكالة المخابرات الإسرائيلية، مباحثات مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة أمس. 

 

يهدف الاجتماع، الذي شارك فيه مفاوضون قطريون مع مسؤولي حماس مسبقًا، إلى إحراز تقدم في المفاوضات الحساسة. ومع ذلك، فإن النتائج المحددة لهذه المناقشات لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة.

 

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