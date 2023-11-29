عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الآثار" تشارك بمعرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض (Incentive Business Travel Meetings) IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات والذي يُعقد بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا سيما نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات، حيث يعد هذا المعرض ملتقى لكبار الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النمط من السياحة.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات والشركات السياحية من إسبانيا والأسواق المستهدفة، والتي تناولت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذه الأسواق، بالإضافة إلى استعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، وما يمكن تقديمه من التسهيلات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية في المدن المصرية.

كما عقد عددا من اللقاءات الإعلامية تحدث خلالها عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى الحديث عن تطور البنية التحتية ولاسيما في المدن السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال زيارتهم لمصر، ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته ١٠٠ متر مربع يضم 4 شركات سياحة من المهتمين بسياحة الحوافز والمؤتمرات وفندقين، بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران. 

IMG-20231129-WA0012
IMG-20231129-WA0012
IMG-20231129-WA0015
IMG-20231129-WA0015
IMG-20231129-WA0013
IMG-20231129-WA0013
IMG-20231129-WA0014
IMG-20231129-WA0014
وزارة السياحة والآثار Business Travel الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية الحركة السياحية الوافدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

محاكمة نتنياهو .. قرار عاجل من وزير العدل الإسرائيلي

اتحاد جدة السعودي يضع خطة بديلة لضم محمد صلاح| اعرف الحكاية

صحيفة أمريكية: الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ