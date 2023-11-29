عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسعى لشراء 10% من أكبر مطار في بريطانيا

صدى البلد

وافق صندوق الثروة السيادية السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو، في الوقت الذي توسع فيه السعودية استثماراتها في المملكة المتحدة.

 

وفقا لما نشرته تليجراف، تأتي الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أعلنت شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال أنها ستتخلص من حصتها البالغة 25% في أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

 

قالت شركة فيروفيال، التي كانت أكبر مساهم في مركز النقل، إنها توصلت إلى صفقة بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني لبيع أسهمها المتبقية إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان ومقرها باريس، والتي ستحصل على 15٪.

 

تأتي عملية البيع، التي تم طرحها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، بعد أن سافر سبعة ملايين مسافر عبر مطار هيثرو في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المطار أرقام حركة المرور قبل الوباء.

 

أصبحت المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رئيسية في جميع أنحاء العالم حيث يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط. تهدف إلى الاحتفاظ بأصول بقيمة 2 تريليون دولار (1.6 تريليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2030.

صندوق الثروة السيادية السعودي مطار هيثرو البريطاني السعودية استثمارات المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

محاكمة نتنياهو .. قرار عاجل من وزير العدل الإسرائيلي

اتحاد جدة السعودي يضع خطة بديلة لضم محمد صلاح| اعرف الحكاية

صحيفة أمريكية: الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ