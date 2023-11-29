السعودية تسعى لشراء 10% من أكبر مطار في بريطانيا

وافق صندوق الثروة السيادية السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو، في الوقت الذي توسع فيه السعودية استثماراتها في المملكة المتحدة.

وفقا لما نشرته تليجراف، تأتي الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أعلنت شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال أنها ستتخلص من حصتها البالغة 25% في أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

قالت شركة فيروفيال، التي كانت أكبر مساهم في مركز النقل، إنها توصلت إلى صفقة بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني لبيع أسهمها المتبقية إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان ومقرها باريس، والتي ستحصل على 15٪.

تأتي عملية البيع، التي تم طرحها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، بعد أن سافر سبعة ملايين مسافر عبر مطار هيثرو في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المطار أرقام حركة المرور قبل الوباء.

أصبحت المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رئيسية في جميع أنحاء العالم حيث يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط. تهدف إلى الاحتفاظ بأصول بقيمة 2 تريليون دولار (1.6 تريليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2030.