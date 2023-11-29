بشهادة عالمية.. شركة مصرية ترتفع لفئة الأعلى تنافسية في مجال التكنولوجيا

أعلنت مؤسسة Everest Group العالمية إدراج راية لخدمات مراكز الاتصالات في تصنيفها البارز PEAK Matrix® لمقدمي خدمات تجربة العملاء في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وأفادت المؤسسة أن الشركة قد حققت تقدماً غير مسبوق بتقدمها في التصنيف خلال عام 2023 والصعود إلى فئة (الشركات الأعلى تنافسية)، فضلاً عن اختيارها للحصول على وسام أفضل أداء – كواحدة بين ثلاث شركات فقط بالمنطقة.

تُعد مؤسسة Everest Group – ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية – إحدى أكبر شركات البحث الرائدة بمجال خدمات التعهيد (BPO)، وتكنولوجيا المعلومات (IT)، والعمليات التجارية، والخدمات الهندسية.

ويقدم تصنيفها PEAK Matrix® تقييماً محايداً قائماً على البيانات للقدرات الإجمالية لمقدمي الخدمات والتكنولوجيا.

كما يستعرض التصنيف رؤية شاملة لأداء كل من مقدمي الخدمات في السوق، بأخذ عدد من العوامل في الاعتبار؛ لا سيما رؤية مقدم الخدمات، واستراتيجيته، وتنوع محفظة خدماته، ونطاق تقديم الخدمات، ومدى القبول في السوق، وتقييم العملاء والمشترين.