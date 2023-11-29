وقف دائم لإطلاق النار.. الخارجية السعودية: الهدنة في غزة ليست كافية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الأربعاء، الهدنة في غزة ليست كافية ونحتاج لوقف دائم لإطلاق النار.



ورفض وزير الخارجية السعودي سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.



وقال الأمير فيصل بن فرحان أن الأصوات المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار تتصاعد على المستوى الدولي.



ولفت وزير الخارجية السعودية إلى أن الهدنة في غزة ليست كافية ونحتاج لوقف دائم لإطلاق النار.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الصيني ورئيس مجلس الأمن وانج يي ، إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ستقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية الطارئة لغزة.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن حل القضية الفلسطينية يكون بحل الدولتين، مشدداً على أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكد وانج يي تهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً على أن استئناف القتال في غزة سيقود المنطقة إلى كارثة.

وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات أخرى إلى غزة، مؤكداً أن قتل المدنيين خط أحمر في القانون الدولي.



ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن التعويل على معبر رفح وحده لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافي.



وأكد وزير الخارجية الصيني على اعتراضه على العقاب الجماعي الذي يمارس ضد سكان غزة.