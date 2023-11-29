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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بيتكوين جروب: نتخذ خطوات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيتكوين: نتخذ خطوات
بيتكوين: "نتخذ خطوات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

"تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا لبيان شركة بيتكوين.

 

وأضافت شركة بيتكوين أنها اتخذت بالفعل إجراءات في السنة المالية الحالية لتلبية متطلبات التنظيم، وتهدف "لتصحيح النواقص المحددة في الوقت المناسب".

في يوم الثلاثاء، حددت هيئة الرقابة المالية بافن "نقائص خطيرة" في بنك فوتوروم تتعلق بتدابيره الأمنية الداخلية، والتزامه بالتدقيق الجيد ونظامه للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وقال ماركو بوديفين، الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين جروب، في البيان: "نعمل بنشاط مع بافن لمعالجة بسرعة الضعف الذي تم انتقاده في عملياتنا الداخلية، التي لم تواكب نمو الشركة في السنوات الأخيرة".

بيتكوين BaFin بافن فوتوروم الإرهاب غسيل الاموال

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