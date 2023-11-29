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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نتيجة المجموعة السادسة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م والتي أسفرت عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال– بسوهاج ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القطب بمحافظة سوهاج للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أم القرى بمحافظة شمال سيناء ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الزهراء – بجنوب سيناء .

نتيجة المجموعة السادسة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال بمحافظة سوهاج وصعودة للمرحلة النهائية

هذا وقد وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، وهم بالترتيب:

• عبد العال أحمد عبد العال حسين - مركز مسجد عبد العال - سوهاج - 93.5% - ألف جنيه.

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• عمر أشرف موسى محمد - مركز مسجد أم القرى – شمال سيناء 89% - ألف جنيه.

• محمد جمال محمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج -89% - ألف جنيه.

• السيد مسعود يحيى علام - مركز مسجد الزهراء - جنوب سيناء - 83% - ألف جنيه.

• أحمد محمد محمد أحمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج - 80% - ألف جنيه .

• معتز جمال رمضان محمد - مركز مسجد القطب - سوهاج 80% - ألف جنيه.

• مصطفى عبد المعطي سيد أحمد - مركز مسجد الزهراء – جنوب سيناء 80% - ألف جنيه.

القرآن مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم مسجد عبد العال محافظة شمال سيناء نتيجة التصفيات الأولية

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