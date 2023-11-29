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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعرض على إيران زيادة التعاون والاستثمار الاقتصادي لتخفيف الصراع بين إسرائيل وحماس

صدى البلد

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تواصلت مع إيران وعرضت عليها زيادة التعاون والاستثمار الاقتصادي.. ويتضمن الاقتراح، الذي يهدف إلى منع الصراع بين إسرائيل وحماس من التصعيد إلى حرب إقليمية أوسع، حوافز لإيران لكبح جماح وكلائها الإقليميين.

 

يأتي هذا العرض في أعقاب تصاعد التوترات في أعقاب الهجوم الأخير الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أدى إلى صراع مدمر في غزة.

 

وكشفت مصادر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقش إمكانية تعزيز التعاون والاستثمارات الاقتصادية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال القمة الأخيرة في الرياض.  

 

في الوقت نفسه، تتعاون الولايات المتحدة بنشاط مع المملكة العربية السعودية وحلفائها العرب لمنع طهران من استغلال الصراع لتعزيز وكلائها الإقليميين. وشددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، على أهمية كبح نفوذ إيران في المنطقة.

 

وتهتم المملكة العربية السعودية بمنع الصراع بين إسرائيل وحماس من التحول إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً.. وبينما يحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقف التصعيد، أعرب المسؤولون السعوديون أيضًا عن مخاوفهم بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي.

 

ويتضمن نهج المملكة العربية السعودية التواصل الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق الذي توسطت فيه الصين مع إيران في مارس، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية.. وتهدف المملكة إلى تجنب تعريض خطة التحول الاقتصادي، رؤية 2030، للخطر، والتي تنطوي على استثمارات كبيرة في الخارج. وتمت مناقشة المشاريع المشتركة، خاصة في قطاع النفط والغاز، بين البلدين.

 

على الرغم من المبادرات الدبلوماسية، لا تزال هناك تحديات. إن التزام إيران الأيديولوجي بالقضية الفلسطينية، والذي يكتسب أهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، قد يحد من فعالية المبادرات الدبلوماسية السعودية. وتشعر المنطقة أيضًا بالقلق من صراع محتمل على السلطة بين العملاقين في الشرق الأوسط.

السعودية ايران والاستثمار الاقتصادي

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