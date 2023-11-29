هدف ملغى.. 25 دقيقة من التعادل السلبي بين فيوتشر والزمالك

مرت ٢٥ دقيقة من لقاء مودرن فيوتشر والزمالك دون أهداف، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في ظل محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذي هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا أنه تم إلغاؤه بداعي التسلل في مقابل محاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.