تنبيه رسمي | اجتماع عاصف لـ الخطيب مع كولر في الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه..

عقد محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

وشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

بيبو يمنع اللاعبين من اللقاءات

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، منع اللاعبين من أي لقاءات تليفزيونية بعد التعادل مع سموحة سلبيا في مسابقة الدوري العام ،مساء أمس محذرا الجميع من استخدام السوشيال ميديا بعد سوء الاداء في المباراة والتركيز في مباراة يانج أفريكانز المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات ل دوري أبطال إفريقيا.

كولر يكشف عن أخطاء الأهلي أمام سموحة

وفي سياق متصل كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عبرعن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».



وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.