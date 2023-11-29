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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: قرار تمديد وقف إطلاق النار بيد حماس

صدى البلد

أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن أملها في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في غزة، ومع ذلك، فقد أوضحت أن القرار النهائي يقع في أيدي حماس.

 

أعربت السفيرة توماس غرينفيلد عن تفاؤل الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي في غزة، وتشكل الهدنة، التي من المقرر أن تنتهي غدا، عنصرا حاسما في المفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية في المنطقة.

 

على الرغم من الأمل الأمريكي، أكدت السفيرة أن القرار النهائي لتمديد الهدنة يقع على عاتق حماس، وهذا يسلط الضوء على أهمية دور حماس في تشكيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار.

 

سلطت السفيرة الضوء على الشرط الذي وضعته إسرائيل لتمديد التهدئة.

 وقد أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن يوميا، فإنها مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار ليوم إضافي.

 

حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي حول ما إذا كان اتفاق التهدئة سيتم تمديده للمرة الثانية، ويعكس الغموض الذي يحيط بهذا القرار الطبيعة الدقيقة للمفاوضات بين الأطراف المعنية.

سفيرة الولايات المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة إمكانية وقف إطلاق النار 50 ألف حامل في غزة

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