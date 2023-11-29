شكري: مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية، مشيرا إلى أن مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف شكري في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، أن هناك دولًا مدافعة عن الشرعية الدولية تمتنع عن إدانة الانتهاكات في غزة، لافتًا إلى أن مفهوم الدفاع عن النفس لا يجب أن يخالف القانون الدولي الإنساني.

الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي

وتابع وزير الخارجية سامح شكري، أنه منذ بداية الصراع في قطاع غزة أدانت مصر بشكل مطلق استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن التدمير في قطاع غزة غير مسبوق.