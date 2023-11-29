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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيلة الرسمية لـ مباراة بنفيكا وإنتر ميلان الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي
إنتر ميلان الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي، حيث دفع بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء باستثناء الثلاثي أتشيربي، دي فري ودارميان.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:


تشكيل إنتر: 

"أوديرو، بيسيك، دي فري، أتشيربي، دارميان، فراتسي، أصلاني، كلاسين، كارلوس أوجوستو، سانشيز، أرناوتوفيتش".

تشكيل بنفيكا:

 "تروبين، أورسنيس، أنتونيو سيلفا، أوتاميندي، موراتو، جواو نيفيز، فلورنتينو لويس، دي ماريا، رافا سيلفا، جواو ماريو، تينجستيدت".

النيراتزوري ضمن التأهل رسميا لمنافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، فيما سيخوض المباراتين المتبقيتين بهدف المنافسة مع ريال سوسيداد على صدارة المجموعة.

ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 10 نقاط بالتساوي مع المتصدر سوسييداد، حيث يتصدر الفريق الإسباني بفارق الأهداف حتى الآن.
 

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