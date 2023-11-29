في اتصال هاتفي .. بايدن وبن زايد يبحثان تطورات الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط.

وأكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن بايدن وبن زايد رحبا بصفقة التبادل والهدنة الإنسانية في غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة 48 ساعة لن يوقف المعضلات الاستراتيجية والصداع السياسي الذي يعصف بإدارة بايدن بسبب الحرب.

وعلى الرغم من أن تمديد الهدنة في غزة يؤكد صحة الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تشارك فيها الولايات المتحدة بعمق، إلا أن الوضع لا يزال حساسًا ويبدو استئناف القتال مرجحا في نهاية المطاف.

وبينما تشير إسرائيل إلى أنها منفتحة على تمديد آخر، فإنها تحذر أيضا من أن استئناف هجومها ضد حماس في نهاية المطاف سيكون أكثر كثافة مما كان عليه قبل الهدنة.

وقد يتسبب ذلك في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، كما حدث في وقت سابق من الحرب، والتي شملت قصف المناطق المدنية والحصار على مستشفيات غزة.

ومن غير المرجح أن يستمر أي ارتياح سياسي محلي يتمتع به بايدن خلال فترة التوقف، وسط انقسامات عميقة في حزبه الديمقراطي قبل انتخابات العام المقبل، لفترة طويلة بعد بدء الضربات الجوية مرة أخرى.