تهديد وابتزاز.. رغدة السعيد عن لغة جسد إيلون ماسك أثناء زيارة إسرائيل

حللت رغدة السعيد الخبيرة في لغة الجسد لغة جسد ايلون ماسك صاحب منصة x أثناء زيارته لاسرائيل، وقالت إن ماسك ليس رجل سياسي وانما هو رجل اعمال هدفه الأول المال وفقط ومصالحه ومن الواضح في لغة جسده أنه تم الضغط عليه من أجل زيارة اسرائيل.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن ماسك جلس جلسة الشخص غير الواثق بنفسه لم ينظر إلى الكاميرا أو إلى من يحادثه وتحدث كأنه روبوت يردد كلمات يحفظها، ولكن ليس بشكل جيد لأنه تلعثم.

وأشارت الي أنه لم يكن صريح ومضطر إلى العمل على غير قناعته لتحقيق مصالحه وفضلا عن تعرضه لابتزاز مما يضطره الي أن يأخذ موقف عائم ويمسك العصا من النصف حتى لا يفقد أسهمه في البورصة.