الصحف الكويتية اليوم| إيلون ماسك يرد على دعوة من «حماس» لزيارة غزة.. القسام: احتكاك ميداني مع جيش الاحتلال لخرقه الهدنة.. وتركيا تدعو لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية

مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكفّ عن تهديد النقل البحري

تبادل المحتجزين بين المقاومة والاحتلال في خامس أيام هدنة غزة

إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف في الضفة منذ بدء الحرب بينهم 260 في أول أيام الهدنة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.



فقد أبرزت صحيفة القبس اعلان وزارة الخارجية القطرية أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إنه تم الإفراج الثلاثاء عن 30 مدنياً فلسطينياً منهم 15 قاصراً و15 امرأة، مقابل إطلاق سراح 12 من المحتجزين في غزة بينهم 10 صهيونيات ومواطنان من تايلاند.

وأوضح الأنصاري أن من بين الصهيونيات العشر قاصر وتسع نساء منهن نمساوية وفلبينية واثنتان من الأرجنتين، لافتا إلى أنه جرى تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

وعبر متحدث الخارجية القطرية عن أمل بلاده في "إحراز المزيد من التقدم خلال الساعات والأيام المقبلة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار".



وقد أشارت صحيفة الراي إلى رد الملياردير الأميركي وصاحب منصة «إكس» إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل.

وقال ماسك في تغريدة له على منصة «إكس» ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة «حماس» له بزيارة غزة: «يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف».

ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأميركي أمس الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال المسؤول الكبير في «حماس» أسامة حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت «ندعوه (إيلون ماسك) لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية».

وقام ماسك الاثنين بجولة في موقع هجوم حماس على إسرائيل وأعلن التزامه بالقيام بكل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.

وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع قد دعوا، اليوم الأربعاء، المتمرّدين الحوثيّين في اليمن إلى «التوقّف فوراً» عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وقال الوزراء في بيان «ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريّات الملاحة لكلّ السفن».

وأضاف البيان «ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فوراً هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرّات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها، والتي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 نوفمبر».

وكان الحوثيون، حلفاء إيران، استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكوّن من 25 فرداً في هجوم قالوا إنّهم شنّوه ردّاً على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي صحيفة الأنباء، فقد أوضحت اعلان الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب اردوغان قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة. وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده اليوم الأربعاء، قال أردوغان لغوتيريش إن «إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي»، حسبما ذكر مكتب الرئاسة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الهدنة الأربعة التي بدأت يوم الجمعة، وذلك ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطول مواطني الضفة، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني. وأفاد النادي بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وأضاف نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي تاريخ عملية «طوفان الأقصى» وإطلاق إسرائيل الحرب الدموية على قطاع غزة. كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.



كما لفتت صحيفة الوطن إلى اعلان "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، أن احتكاكا ميدانيا حصل شمالي قطاع غزة، بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب "خرقه" الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الطرفين.

وقالت "القسام" في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو (الإسرائيلي) لاتفاق التهدئة (المؤقتة) شمال قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، حدث احتكاك ميداني، وتعامل مقاتلونا مع هذا الخرق".

وأكدت: "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو".

ودعت القسام "الوسطاء للضغط على الاحتلال، للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".



فيما أفادت صحيفة الجريدة بترحيب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا اليوم الأربعاء بالإفراج عن اثنين إضافيين من مواطني بلاده ممن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة، وهما آخر من يتم إطلاق سراحيهما بموجب اتفاق هدنة مؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال على منصة التواصل الاجتماعي إكس «يسعدني أن أرحب شخصيا باثنين إضافيين من الرهائن التايلانديين أُطلق سراحهما للتو ووصلا إلى مستشفى في تل أبيب». وأضاف «تغمرك المشاعر الدافئة عندما ترى كيف اصطف أصدقائهما الذين أفرج عنهم سابقا للترحيب وتقديم الدعم المعنوي لهما». أفرجت حماس عن 19 تايلاندياً حتى الآن، بينما تقول وزارة الخارجية إن 13 آخرين لا يزالون محتجزين. وقتل 39 تايلانديا في هجوم حماس على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.