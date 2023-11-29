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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك جواو ماريو..بنفيكا يضرب الإنتر بثلاثية نظيفة في الشوط الاول بدوري أبطال أوروبا

بنفيكا
بنفيكا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بتقدم الفريق البرتغالي بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف بنفيكا جواو ماريو في الدقائق 5و13و34.

تشكيلة بنفيكا وإنتر ميلان

وأعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء بملعب النور، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي، حيث دفع بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء باستثناء الثلاثي أتشيربي، دي فري ودارميان.

 

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:


تشكيل إنتر: 

"أوديرو، بيسيك، دي فري، أتشيربي، دارميان، فراتسي، أصلاني، كلاسين، كارلوس أوجوستو، سانشيز، أرناوتوفيتش".

تشكيل بنفيكا:

 "تروبين، أورسنيس، أنتونيو سيلفا، أوتاميندي، موراتو، جواو نيفيز، فلورنتينو لويس، دي ماريا، رافا سيلفا، جواو ماريو، تينجستيدت".

النيراتزوري ضمن التأهل رسميا لمنافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، فيما سيخوض المباراتين المتبقيتين بهدف المنافسة مع ريال سوسيداد على صدارة المجموعة.

ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 10 نقاط بالتساوي مع المتصدر سوسيداد، حيث يتصدر الفريق الإسباني بفارق الأهداف حتى الآن.
 

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