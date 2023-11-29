الإفراج عن الرهائن أبرز مباحثاته.. الرئيس الإسرائيلي يشارك في مؤتمر COP28 بدبي

من المقرر أن يحضر رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوج، مؤتمر المناخ COP28 في العاصمة الإماراتية دبي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال مكتب هرتسوج، إنه سيحضر مؤتمر المناخ COP28 في دبي، من أجل عقد اجتماعات جانبية مع قادة العالم بهدف الدفع قدما بالإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.

وفي وقت سابق، أجرى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، تقييمًا خاصًا للوضع مع قادة جيشه والموساد والشاباك حول الجهود المبذولة لإعادة الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في قطاع غزة.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت في بيان: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن وإكمال العملية الحالية لإعادة جميع النساء والأطفال المحتجزين في غزة".

وأضاف أن قوات الاحتلال في الجو والبحر والبر مستعدة لتجديد فوري للقتال في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أوضح نتنياهو، في ظل التقارير حول تمديد وقف إطلاق النار "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل.. هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة”.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية سمعت سؤالا.. بعد نهاية هذه المرحلة من إعادة الرهائن، هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟.. لذا جوابي هو نعم لا لبس فيه.. سنعود للقتال حتى النهاية”.