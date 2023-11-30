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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": القاهرة قلب العروبة النابض تواصل الجهود لتحقيق الاستقرار الكامل في الأراضي الفلسطينية

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن من قلب العروبة النابض القاهرة تتواصل الجهود والاتصالات الرامية لوقف إطلاق النار واستمرار الهدنة وصولا إلى تحقيق الاستقرار الكامل في الأراضي الفلسطينية.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "مصر تحتضن.. القضية الفلسطينية" - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا أمس من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للتشاور حول القضية المحورية المهمة التي تتصدر المشهد العالمي وهي القضية الفلسطينية.


وأضافت أن مصر احتضنت خلال الساعات الماضية فعاليات "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي يحل على أهالي الشعب الأبي في الأراضي المحتلة وهو يعاني أسوأ أزمة إنسانية وأمنية مرت به على مدى العقود السابقة ولا تزال الجهود المصرية تتواصل لتوحيد الرؤى لوقف كامل لإطلاق النار وإفساح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح البريئة من ويلات الخراب والدمار الذي يعم القطاع.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "ولتبقى مصر قوية عفية لمساندة الأشقاء العرب والحقوق المشروعة للشعوب العربية على مدى العصور وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية".

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