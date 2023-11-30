بلينكن يعرب عن سعادته لرؤية أمريكيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم

أعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، عن سعادته بعد رؤيته أمريكيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم في غزة.

وقال بلينكن، إن وقف القتال أثبت نجاحا في تأمين حرية الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة ونريد استمراره.

في حين، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلالهجومها الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".