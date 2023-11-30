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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19  مسجدًا غدًا الجمعة ، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله  مبنى ومعنى.

وقالت الوزارة يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 368 ) مسجدًا منها ( 281 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1/ 12/ 2023 م عدد (11390) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (469) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
1. مسجد العطاطوه– الرياينة – أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3.  مسجد سيد المرسلين -   السمطا – البلينا 
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد زون 9 - الكائن بزون 9  الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
7.  مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
8.  مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
9.  مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار  - البحيرة
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
10.  مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
11.  مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12.  مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد ناصر – بندر  سنورس
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5.  مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد التقوى – غرب مطروح
7.  مسجد التنعيم – غرب مطروح

افتتاح 19 مسجد ا وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد الأوقاف

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