بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وقالت الوزارة يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 368 ) مسجدًا منها ( 281 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1/ 12/ 2023 م عدد (11390) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (469) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

1. مسجد العطاطوه– الرياينة – أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا

مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

5. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

6. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

7. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

8. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

9. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

10. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

11. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

12. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

2. مسجد ناصر – بندر سنورس

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح