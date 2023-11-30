بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.
وقالت الوزارة يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 368 ) مسجدًا منها ( 281 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1/ 12/ 2023 م عدد (11390) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (469) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
1. مسجد العطاطوه– الرياينة – أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
7. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
8. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
9. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
10. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
11. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2. مسجد ناصر – بندر سنورس
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار
5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6. مسجد التقوى – غرب مطروح
7. مسجد التنعيم – غرب مطروح