فتح كوبرى القاصد بشبين الكوم أمام المواطنين وانتظام الحركة المرورية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح كوبرى القاصد بنطاق حى غرب شبين الكوم أمام المواطنين وانتظام حركة سير المركبات ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير والصيانة الشاملة بالكوبرى وفق المعايير والمواصفات الفنية باعتباره مدخل حيوي ورئيسي هام لمدينة شبين الكوم فضلاً عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.



كان محافظ المنوفية قد تفقد الإثنين الماضى آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد ، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال استعداداً لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبرى بالكامل وصب البلاطات الخرسانية ووضع طبقة الرصف النهائى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً علي مصالح المواطنين.



ووجه المحافظ رئيس حى غرب بمتابعة وتشغيل الكوبرى وتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة لتحسين مستوى جودة الإنارة و لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً ، مؤكداً على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.