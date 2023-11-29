محافظ المنوفية يتفقد المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، المنافذ المتنقلة للشركة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة تجوب أرجاء المحافظة لتلبية إحتياجات ومتطلبات المواطنين.

يأتى هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وفى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

تفقد المحافظ المنتجات والتى تضم ( الأرز ، السكر ، المكرونة ، وزيت ، دقيق ، وبقوليات ، وغيرها من السلع الضرورية ) بإجمالى 20 طنا، موجها بتمركز السيارات المتنقلة اليوم بنطاق حى غرب شبين الكوم ومركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، على أن تجوب تلك المنافذ كافة مدن المحافظة بواقع مدينتين في اليوم الواحد وفق جدول زمني منظم لضمان وصول المنتجات لكافة لأهالينا بربوع المحافظة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد المحافظ، على الاستمرار في التنسيق الدائم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لزيادة عدد المنافذ المتنقلة بنطاق المراكز والمدن لضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع الغذائية والأساسية كون تلك المنتجات تتميز بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وثمن الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.