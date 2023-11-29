عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم مؤتمرا بجامعة المنوفية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

التنسيقية
التنسيقية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدًا بجامعة المنوفية وسط حضور طلابي كثيف، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور  د. أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، د. صبحي شرف، د. حازم صالح، د. نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، نواب رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الإطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، نظرًا لأن مسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.

ودعت الشباب للمشاركة أيًا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين.

بدوره أوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن المشاركة ليس الهدف الأساسي منها صناديق الإقتراع وإنما هناك أهداف أهم، وهي توجيه رسالة للرئيس القادم بأن طرح المرشحين الآخرين نال قبولًا لدى عدد من المواطنين وهو ما سيأخذه في اعتباره أثناء فترته الرئاسية.

وأضاف القط، أننا نحتاج رئيس يستطيع مواجهة التحديات بحكمة وقادر على فرض إرادة دبلوماسية قوية في وسط حدود ملتهبة وألا يجعل الأزمات المتلاحقة تعرقل التنمية في كل المجالات، موضحًا أننا نحن شعب يزيد تعداده عن ٢ مليون نسمة سنويًا ويحتاج قيادة إستراتيجية قادرة على إدارة الأزمات بجانب استمرار التنمية.

وأشار النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.

وأضاف السباعى، أن كل محاولات النيل من مصر فشلت وما زال التربص مستمرًا وما نراه على حدودنا يشبه الحزام الناري، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها.

فيما أكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن ما أصاب دول المنطقة من تدمير ناتج عن مصطلح مسموم أسمه الربيع العربي أوقع شعوبا في الفخ وأدخلهم المصيدة وكانت النتيجة الهدم والتدمير والتقسيم بدلا من البناء والتنمية فلا الجيوش بقيت ولا شعوب توحدت.

من جانبه رحب د. أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية بوفد التنسيقية، مشيدًا بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتًا مسموعًا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، وكلا من؛ مصطفى جبريل، شادي الكردي، محمد القاضي، أحمد سعيد فهيم، آلاء إلياس، محمود ناجي، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية مجلس النواب مجلس الشيوخ الحياة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

بلينكن: سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة

تحقيقات النيابة: عقار السبتية المنهار لم يصدر له قرارات إزالة أو تنكيس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

عيونهم تخرج من رؤوسهم.. شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ