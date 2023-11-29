رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع تحت شعار "تطبيقات التنمية المستدامة في التعليم الجامعي نماذج وأنشطة طلابية" والمقام بكلية التربية علي مدار يومي ٢٩ و٣٠ من نوفمبر الجاري.

ويهدف المهرجان لتعزيز جهود مصر وتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستكمالاً للاطار المؤسسي في دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً في التوجه نحو جامعة خضراء صديقة للبيئة كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء وتوجيه البحث العلمي في عمل ابحاثاً علمية تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة والاهتمام بملف التحول نحو جامعة صديقة للبيئة وكذلك ريادة الأعمال وتعريف الطلاب بها ودفعهم للمشاركة في هذا الملف الهام وحرص الجامعة علي تكوين كوادر طلابية متميزة في هذا الشأن.



وافتتح رئيس الجامعة المعرض الطلابي المقام علي هامش فعاليات مهرجان اسبوع خدمة المجتمع يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال المعرض مشيداً بجهود طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات من أعمال فنية وتكنولوجية وتعليمية وابتكارية وعلمية وغذائية وإنتاجية تهدف جميعها الي التوجه نحو الاقتصاد والتعليم الأخضر، والتنمية المستدامة.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد مكتبة كلية التربية التي تم تطويرها لتلائم التطور التكنولوجي وتساعد طلابها في نشر ثقافة التعليم الخضر والتنمية المستدامة، حيث تم تعديل البنية التحتية وعمل الحزام الاخضر داخل المكتبة وخارجها واستبدال الإنارة وعمل فهرسة رقمية للكتب ونقلها علي الحوسبة السحابية وتنظيمها لعمل ندوات وتدريبات لنشر التوعية لروية مصر ٢٠٣٠ وتزويد المكتبة بالعديد من الكتب المتعلقة بالتنمية المستدامة بشكل ورقي والكتروني.

وشارك في الإعداد لمهرجان اسبوع خدمة المجتمع عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والفني والصيانة وطلاب وطالبات الجامعة.