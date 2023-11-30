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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقابل 120 ألف دولار.. مفاجأة برلمانية بشأن تصدير كلاب الشوارع لكوريا

تصدير الكلاب للخارج
تصدير الكلاب للخارج

أعلنت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، تقدمها باقتراح برغبة الى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن تصدير كلاب الشوارع للخارج مقابل الحصول على دولارات.

كلاب الشوارع تثير رعب المواطنين

وقالت “الحداد” لـ"صدى البلد"، إن شوارع مصر تشهد انتشارا كبيرا وواسعا للكلاب مما يثير رعب النساء والأطفال، وشهدت الآونة الأخيرة إصابة عدد كبير من المواطنين بسبب هجوم وعض كلاب الشوارع مما عرض حياة الكثيرين من المواطنين للخطر ودفعهم لتعذيب الكلاب او قتلهم برصاص.

الهدف من المقترح البرلماني لتصدير الكلاب

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقترح البرلماني هو حماية المواطنين من خطر الكلاب، فضلا عن وضع الكلاب في أماكن آمنة وتطعيمهم ووضع علامة على كل كلب يحصل على تطعيم لطمأنة المواطنين، بالإضافة الى الفوائد الدولارية للتصدير للخارج.

وأوضحت النائبة أنها تنوي تحويل المقترح لمشروع قانون، ولكن سبب عدم تقديم مشروع القانون في هذه الفترة هو صعوبة الحصول على موافقة 60 نائبا بسبب الإجازة البرلمانية وفور بدء دور الانعقاد المقبل سوف يتم مناقشة المقترح والسعي جاهدا لتحويله لمشروع قانون.

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تصدير الكلاب مقابل 120 ألف دولار أو بالكلب الواحد

وقالت النائبة آيات الحداد أيضا إن كوريا من أبرز الدول المهتمة بالكلاب والتي توفر لهم رعاية صحية وأماكن آمنة، وفور عقد اتفاقية بين مصر وكوريا سيتم الاتفاق على سعر مناسب لتصدير الكلاب سواء التصدير بالمجموعة بمقابل 120 ألف دولار أو بالكلب الواحد، وسيتم تحديد السعر المناسب بعد مناقشة المقترح البرلماني.

 تطعيم الكلاب ووضع علامة علي كل كلب

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن فكرة تطعيم الكلاب ووضع علامة علي كل كلب يحصل على تطعيم مطبقة في الدول الخارجية مثل تركيا وغيرها، وتطبيق هذه الفكرة داخل مصر سيعود بالنفع على الكلاب والمواطنين من خلال حمايتهم من الكلاب في الشوارع، لافتة إلى أنها قامت بدراسة الموضوع قبل التفكير بتقديم مقترح برلماني بشأنه وتواصلت مع عدد من المسؤولين بالدولة لبلورة الفكرة ومعرفتهم آرائهم بشأنها، الأمر الذى لاقي ترحيبا كبيرا من المواطنين والمسؤولين بهذا الشأن.

النائبة آيات الحداد
مجلس النواب حنفى جبالى صدير كلاب الشوارع دولارات كوريا

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