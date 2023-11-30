لمناقشة مشكلات المواطنين..حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعلن عن مؤتمرها الانتخابي الثالث

أعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ عن المؤتمر الانتخابي الثالث، اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات الموجده بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وأكدت حملة المهندس حازم عمر، أن الهدف من المؤتمر مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

يحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.