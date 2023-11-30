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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تسليم 177 جرارا ومعدات وآلات ومشروعات صغيرة للجمعيات والمزارعين

صدى البلد

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بتسليم 177 جرارا ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمنتفعين والمواطنين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الايفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي.

"القصير" أشاد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" الممول لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وقال ان الهدف من تسليم هذه المعدات هو تنمية الجمعيات الزراعية والتشجيع على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة في مناطق عمل مشروع "sail" في قرى حياة كريمة بمصر الوسطى والعليا والدلتا من خلال منحهم مشروعات صوب زراعية ومعدات صغيرة وشاشات وأجهزة الكمبيوتر لدعم منظومة التحول الرقمي والإرشاد الزراعي والمدارس الحقلية بالإضافة الى مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة والشباب مثل مشروعات الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني ومعاصر زيتون لدعم المزارع الصغير يحقق من خلالها إنتاج تسهم في زيادة دخله، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.


وأضاف القصير أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "sail" يسهم أيضا في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال انشاء مدراس ومراكز شباب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحى وانشاء طرق بهدف تنمية المجتمع في 30 قرية من قرى حياة كريمة التابعة للمشروع كل ذلك ساهم في تطوير هذه القرى ورفع مستوى معيشة سكانها،  وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي تكلفة مشروع SAIL حوالي 95 مليون دولار من الدولة والايفاد.

وكان د. هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL  قد قام بتقديم عرض حول إنجازات المشروع في مناطق عمله لخدمة الجمعيات الزراعية والمواطنين في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة مواطنيه.


وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام صباح اليوم بجولة في منطقة العامرية بالإسكندرية افتتح خلالها أكبر وأحدث معمل للتلقيح الاصطناعي وتوزيع معدات وجرارات زراعية للجمعيات والمزارعين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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