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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصلت كام النهارده.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع “صدى البلد”، تقريرا حول أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

اولا:- أسعار الفراخ

  • الفراخ البيضاء سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 61 جنيها، وتباع في المحلات والأسواق بأسعار تتراوح بين 66 حتى 72 جنيها.
  • الفراخ البلدي: سعر الكيلو تسليم مزارع يبلغ نحو 110 جنيهات ويصل إلى المستهلك بسعر بين 115 حتى 130 جنيها.
  • الفراخ الحمراء (الساسو): مازالت في انخفاض ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 78 جنيها وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 82 حتى 90 جنيها.
  • سعر البانيه يتراوح بين 160 حتى 175 جنيها وكيلو الأوراك بين 70 حتى 80 جنيها وتختلف من تاجر لآخر.
  • سعر الكتكوت الأبيض قطعان يتراوح بين 22 حتى 23 جنيها بينما الكتكوت الابيض شركات يتراوح بين 26 حتى 31 جنيها.

انخفاض جديد ..أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الفراخ البيضاء يتراجع في الأسواق اليوم.. والبيض يستقر

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة

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سعر كرتونة البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم خلال تعاملات بورصة الدواجن اليوم ومازالت في تراجع مستمر بعد أشهر من تصاعد الأسعار، ولذلك نقدم إليكم سعر كرتونة البيض اليوم الخمس 30 نوفمبر 2023 كما يلي:

  • سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع سجلت نحو 121 جنيها وتباع داخل المحلات بسعر 131 جنيها.
  • سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت نحو 125 جنيها في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيها.
  • سعر كرتونة البيض البلدي: سجلت نحو 131 جنيها بالمزارع وتصل إلى 155 جنيها بالأسواق والمحلات.

 

أخبار أسعار الفراخ أخبار أسعار الفراخ والبانية أسعار الفراخ البرازيلي البيض أسعار الكتاكيت اليوم

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