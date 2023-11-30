وصلت كام النهارده.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد”، تقريرا حول أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

اولا:- أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 61 جنيها، وتباع في المحلات والأسواق بأسعار تتراوح بين 66 حتى 72 جنيها.

الفراخ البلدي: سعر الكيلو تسليم مزارع يبلغ نحو 110 جنيهات ويصل إلى المستهلك بسعر بين 115 حتى 130 جنيها.

الفراخ الحمراء (الساسو): مازالت في انخفاض ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 78 جنيها وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 82 حتى 90 جنيها.

سعر البانيه يتراوح بين 160 حتى 175 جنيها وكيلو الأوراك بين 70 حتى 80 جنيها وتختلف من تاجر لآخر.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان يتراوح بين 22 حتى 23 جنيها بينما الكتكوت الابيض شركات يتراوح بين 26 حتى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم خلال تعاملات بورصة الدواجن اليوم ومازالت في تراجع مستمر بعد أشهر من تصاعد الأسعار، ولذلك نقدم إليكم سعر كرتونة البيض اليوم الخمس 30 نوفمبر 2023 كما يلي: