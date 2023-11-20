انخفاض جديد ..أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

تراجع سعر الفراخ والبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، بعد استقرار فى الأسعار الأيام السابقة، فقد تراجع سعر الفراخ الساسو اليوم بقيمة 5 جنيهات كما تراجع سعر كرتونة البيض البلدى بقيمة 2 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 20نوفمبر 2023



سجل سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا فى المزارع، أما في الأسواق بلغ السعر ما بين 71 إلى 73 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 80 و81 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدى 110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 20 نوفمبر 2023

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 124 جنيهًا جملة وللمستهلك نحو 134 جنيها ، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا جملة وللمستهلك نحو 130 جنيها.

كما سجل سعر كرتونة البيض البلدى 150 جنيهًا .

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم 31 جنيها

بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو 22 جنيها

ووصل سعر الكتكوت البلدى 12 جنيها

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.