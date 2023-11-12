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رئيس التحرير
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مرأة

لماذا يحتوي البيض على صفارين أحيانا؟.. طبيبة تجيب

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن البيض الذي يحتوي علي صفارين.

 

وقالت نوح في منشورها " البيض الذي يحتوي علي  صفارين ليس فاسدا ولا يحتوي علي أي هرمونات مثل مايتداول عنه الكثير.
 

 

وقالت نوح "طبيعي جدا مثل التوأم فهناك إمكانية لبعض أنواع الدجاج من إنتاج بيض بصفارين نتيجة زيادة معدل الاباضه وذلك يكون بسبب بعض الانفعالات والتقلبات الفسيولوجية والبيولوجية بالدجاج.

 

ويحدث ذلك خصوصا بالدجاج صغير السن والسريع الحركة خصوصا وقت التغذية ويتميز بأن عامل التحول الغذائي سريع  عن غيرها وهذا صحي ومفيد.

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