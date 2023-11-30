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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بث مباشر| الهيئة الوطنية تعلن نقل وقائع الانتخابات الرئاسية بالخارج من غرفة العمليات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب الرئاسية 2024 بالخارج، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية، وأن الهيئة شكّلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.


وأضاف المستشار أحمد بنداري في تصريح اليوم إن المصريين في الخارج، سواء أكانوا من المقيمين أو الزائرين، مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق صباح غد الجمعة، وتستمر على مدى 3 أيام ابتداء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وأن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في 137 مقرا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم، حيث يشرف السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسي على عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية، تحت مظلة وبمتابعة حثيثة والإشراف العام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة أتاحت للمرشحين جميعا أن يكون لكل منهم مندوبا داخل مراكز الاقتراع في الخارج لمتابعة سير عملية التصويت.

 

ويدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على احقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات الى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم باثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

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