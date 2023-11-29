عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

صدى البلد

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريين بالخارج فيها باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ونشرت الجريدة الرسمية القرار.
 


 

وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج على ان يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.
 


وتكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وعددها 137 لجنة فى 121 دولة، وحصر العددى لمن شاركوا فى التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.


وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بارسال العدد الحصرى الى الهيئة الوطنية للانتخابات لاضافته الى نتيجة الداخل واعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.


نشرت الجريدة الرسمية قرارات التى أصدرتها  الهيئة الوطنية للانتخابات  برئاسة المستشار حازم بدوى، اهمها القرار الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

لجان الاقتراع الفرعية

وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

موضوعات متعلقة

دقائق ويبدأ الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على مهام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

ماذا بعد الصمت؟.. تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الدولة يستقبل محافظ السويس لبحث سُبل التعاون بينهما

الإدارية العليا تحيل موظفا للمعاش اختلس أدوية بـ 600 ألف جنيه

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على الصمت الدعائي ومحظورات الخرق للمرشحين

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم في لجان المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

رياح وسحب رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس السيء

الجمعة.. مؤتمر للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالقاهرة

وزير التعليم يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ