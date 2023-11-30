بعد مقتل 3 إسرائيليين.. كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية القدس

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بيان أعلنت فيه مسئوليتها عن حادث القدس.

وجاء في بيان القسام :"بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس 16 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 30 نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما:الشهيد القسامي المجاهد مراد محمد نمر (38 عامًا)

الشهيد القسامي المجاهدإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)".

واضاف البيان :"إن كتائب القسام إذ تعلن مسئوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة،وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".