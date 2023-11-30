كايروكي يطرح أغنيته الجديدة تلك القضية

طرح فريق كايروكي أغنية جديدة بعنوان تلك القضية، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات الأغنية :

ينقذ في سلاحف بحرية

يقتل حيوانات بشرية

تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكا أبيض؟

يبقى ضميرك نص ضمير

تنصف حركات الحرية

وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك

ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تكون إنساناً راقي؟

ومطابق للإشتراطات

كل كلامك لابس واقي

وبتحضن كل الشجرات

بتقول ع البواب الحارس

وجنبك جيش بيهد مدارس

واما بتقفش نفسك لابس

دم.. تقول الكل ضحية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف أصدق هذا العالم

لما بيحكي عن الإنسان؟

شايف أم بتبكي ضناها

علشان مات في الغارة جعان

ويساوي المقتول بالقاتل

بشرف ونزاهة وحيادية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف أنامَ قريرَ العينِ؟

وأضع سدادة أذنين

والعيلة المدفونة ف بيتها

ممنوع حد يخش يغيتها

وكأن الارض اللي فوقيهم

مش تبع الكورة الأرضية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تعيش في سجنٍ واسع؟

زنازينه من نار ورماد

وتقوم من تحت الأنقاض

تتشعلق ف رقاب القاتل

تجمع اشلائك وتقاتل

وتوري الدنيا الكدابة

كيف يسير قانون الغابة

من اين طريق الحرية

ومن أين تؤتى الدبابة

مش فارقة العالم يتكلم

موت حر وما تعيشٌ مسلّم

تلهم جيل ورا جيل يتعلم

كيف يعيش ويموت لقضية

بننادي على عالم مين

علشان يستنكر ويدين

دن كما شئت فأي إدانة

لما يجري جوا السلخانة

مش هتخف بارود الدانة

ولا قادرة ترجع له صباح

تلك قضية

وهذا كفاح

حفل كايروكى في العلمين



قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.



وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.



وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.



وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الترويج له.