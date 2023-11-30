توزيع شهادات مشاركة في ختام ورش مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شهد مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، توزيع شهادات مشاركة علي كل المتدربين فى الورش التى أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، ومدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ومدربين الورش، سكوت تروست، دينى دينيس، معز الأقديرى، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

قالت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان: "الورش من أهم الفعاليات التي تقام بالمهرجان ونقوم بصناعتها، لان تأثيرها مباشر على شباب، وهو هدف من أهداف المهرجان، وسعيدة بمشاركة الدول المشاركة هذا العام بالدورة الثامنة، وأنا فخورة بأن استجابات متدربى الورشة كانت الأسرع فى تاريخ كل الورش التدريبية التى كانت من قبل، وأنا سعيد بتلك النتيجة التى توصلنا إليها".

تحدث المدرب الأمريكي سكوت تروست عن ورشته وفلسفة ما يقدمه للمتدربين، وقال إن الورشة هذا العام تختلف عن العام الماضي،وقال الدكتور الدنماركى دينى دينيس: "قدمت ورشة عن الأداء الحركي للممثل في الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ وسعيد جدا بمشاركتي".

وقال الفنان التونسي معز الأقديري: "الهدف الأسمى لدينا المسرح، نجحنا في الورشة التي قدمتها هذا العام، وتعلمت منها أكثر مما قدمته وعلمته، وسعيد جدا بها وبكل المشاركين فيها.