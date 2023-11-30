غير مكلفة.. طريقة عمل الجلاش بالجبنة البيضاء

إذا كنتي من محبي الجلاش وتحاولين تقديمه بدون تكاليف، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجلاش بالجبنة البيضاء.

المقادير:

لفة جلاش

ربع كوب سمن

ملعقتين كبار من الجبن

بقدونس مفروم

بيضة مخفوقة مع ربع كوب من اللبن ورشة ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الجلاش:

رصى نصف عدد الجلاش بالتساوي جيداً مع إزالة الزوائد مع دهن الجلاش بالسمن

ضعى كمية الجبن والبقدونس على نصف الكمية ثم رصى النصف الآخر

قطعيها قبل وضعها في الفرن

في درجة حرارة متوسطة توضع الصينية وتراقب حتى تصل للون الذهبي الفاتح

اخرجي الصينية قبل اكتمال النضج وصبي عليها البيضة المخفوقة باللبن، ويمكن إضافة حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة، ثم عاودي وضعها في الفرن وأغلقيه كي لا تحترق.

وبألف هنا…..