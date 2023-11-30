الجالية المصرية في فرنسا: متحمسون للمشاركة بالانتخابات ونتوقع إقبالا كبيرا على اللجان

قالت جيهان جادو، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن المصريين في فرنسا متحمسون للمشاركة في الانتخابات غدًا في التاسعة صباحا، مشيرة إلى أن الجالية عملت منذ فترة طويلة، واستعدت بشكل جيد للانتخابات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الجالية المصرية في فرنسا متحمسة للانتخابات هذه المرة، لأنها تأتي في ظروف صعبة، وكل مواطن لديه الوعي الكافي ويستشعر بحكم التحديات والأزمات التي تحيط بالمنطقة، وخاصة الأزمة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية



وتابعت: "المشاركة بالعملية الانتخابية ستكون هذه المرة بحس وطني والتفاعل سيكون كبيرا، ونؤمن أن بلدنا عظيمة جدا، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".

ولفتت إلى أن الجميع يشيد بدور مصر في الأزمة الفلسطينية، والعالم كله جاء إلى مصر لأن الجميع يعرف قيمة الدولة المصرية في المنطقة.

وأردفت: "عملنا غرفة عمليات مباشرة، وسنساند ونرد على أي استفسارات تأتي إلينا من قبل الجالية المصرية في فرنسا، وسنوفر وسائل انتقال وسنقيم بعض الفعاليات أمام اللجان الانتخابية".