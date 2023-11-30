قيادي بحركة فتح: السيسي حافظ على القضية الفلسطينية وتصدى لمحاولات تصفيتها

أشاد الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، بجهود القيادة السياسية المصرية ودورها الكبير في الحفاظ على القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها، مطالبا بضرورة قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص المشكلة ووضع علاجا لها وعلى العالم أن يلتقط ذلك ويبدأ التحرك بإيجابية لتنفيذ الحل العادل بإقامة دولتنا حتى لو كانت منزوعة السلاح، موضحا: نتمنى استجابة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربه المسعورة ضد شعبنا.

وتابع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن هناك جهود مضنية من الوسطاء تبذل من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة بحيث تصل إجمالي مدة الهدنة إلى 10 أيام، من أجل إعطاء فرصة أكبر للمجتمع الدولي للتحرك للوصول إلى حلول جذرية تنهي حالة الحرب الدائرة بين الطرفين.