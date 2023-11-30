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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ختام دورته الثامنة

منهم محمد فهيم.. شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم 6 فنانين

صدى البلد

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال ختام دورته الثامنة 6 فنانين من مختلف أنحاء العالم.

من مصر كرم الدكتور عمرو دوارة، الفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة، وكرم من دولة الكويت الفنان عبد الله عبد الرسول ، ومن سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري ، ومن سوريا الفنان أسعد فضة" الشخصية العربية المكرمة"، و الذي اعتذر لأسباب خاصة خلال فيديو تم عرضه علي الشاشة في ختام المهرجان، كما كرمت الفنانة والنجمة الإيطالية ماريتسا تيديسكي.  

قدم ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل من الفنان المصري طه خليفة، والفنانة التونسية مريم الصياح ، وكان قد بدأ ختام المهرجان، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي شارك فيها المتدربين في الورشة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ
شرم الشيخ

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