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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وست هام يبلغ ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي

وست هام
وست هام

عاد وست هام يونايتد الإنجليزي بفوز ثمين من أرض مضيفه باتشكا توبولا الصربي 1-0، ليحسم تأهله إلى الدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي يوربا ليج.

وسجل توماس سوتشيك هدف الفوز لوست هام في الدقيقة 89، ليتساوي مع فرايبورغ في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

ولحق وست هام بفرايبورغ إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، في انتظار حسم صدارة المجموعة، من خلال مواجهة مباشرة بينهما في الجولة السادسة الأخيرة بلندن.

فوز فرايبورج

حقق فريق فرايبورج الألماني فوزا كبيرا على نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاوروبي يوروبا ليج.

وسجل اهداف فرايبورج كل من ميكايل جريجوريتش في الدقائق 3و8و36، وكيليان سيلدييليا في الدقيقة 42، وريتسو دوان فيالدقيقة 77.

وبتلك النتيجة حسم نادي فرايبورغ الألماني تأهله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5-0، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

واستقبل استاد شوارزوالد ستاديون لقاء فريق فرايبورج وفريق أولمبياكوس مساء اليوم في بطولة الدوري الأوروبي ضمن مواجهات اياب المرحلة الخامسة من دور المجموعات.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز فرايبورج بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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