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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي: 7 آلاف مصري يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية بنيوزيلندا

الجالية المصرية بنيوزيلندا
الجالية المصرية بنيوزيلندا

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات الرئاسية 2024)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر، وتزامناً معها بدأت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتؤكد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه وفقاً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فأن جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج حددها الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

#عبد_الفتاح_السيسي 
#تحيا_مصر 
#رمز_النجمة

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