السفير التركي: سنواصل التعاون مع مصر من أجل إعادة إعمار غزة

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ، اليوم الخميس، أن تركيا ستواصل العمل بالتعاون الوثيق مع مصر من أجل إعادة إنشاء وإعمار غزة.

وأكد السفير موطلو شن ، على أهمية وقف الحرب وسفك الدماء في غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وضمان السلام والهدوء، مضيفًا، أن تركيا ومصر لهما موقف مشترك تجاه هذه القضية.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية المقام في مقر السفارة اليوم.

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ، اليوم، أن تركيا من الدول الأولى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، وإن ما جعل ذلك ممكنًا هو التسهيلات والتضامن الذى أبدته تركيا ومصر مع منظمات الإغاثة التركية.

وتوجه موطلو شن بشكره للسلطات المصرية على دعمهما ومساعدة تركيا في إيصال المساعدات لغزة.