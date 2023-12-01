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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سبورتنج لشبونة ووقف القيد

الزمالك
الزمالك

حرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على توضيح آخر التطورات بشأن أزمة حرمان قلعة ميت عقبة من التعاقدات ووقف القيد، بسبب المديونات المستحقة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال أدهم، خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أطمئن جماهير النادي بأن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على حل أزمة القيد، وأن هناك أولوية للملفات، فأولاً نبحث حل أزمة سبورتنج لشبونة، ويتم التفاوض حاليًا مع الجانب البرتغالي من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على الزمالك".
 

وأضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر في القضايا الأخرى، والغرامات الموقعة على الزمالك، ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًا هي حل الأزمة، والتفاوض مع الجانب البرتغالي، وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".

يشار إلى أن الزمالك سدد 140 ألف دولار لصالح لشبونة من قيمة الصفقة، ويتبقى له سداد 510 آلاف، لكن نظرًا للتأخر وعدم الالتزام في الدفع، ارتفع المبلغ إلى 1.5 مليون دولار.

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