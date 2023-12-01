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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال مشاركتها  مساء أمس في حفل روائع السنباطي.

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تألقت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة بسيطة للغاية، ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان شيرين عبد الروهاب في حفل روائع السنباطي توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعره  11 ألف و840 دولار، أي ما يقرب من 365 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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