ملكا وشعبا.. شيرين عبد الوهاب تحيي السعودية بعد حفل رياض السنباطي|فيديو

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس حفلا غنائيا ضخما بمشاركة مجموع كبيرة من المطربين المصريين والعرب تحت عنوان روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغاني الراحل رياض السنباطي، وحرصت بعد انتهاء الحفل على تقديم الشكر إلى السعودية قائلة: اسمحولى أحي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا.. ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا يامعالى المستشار.. ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين .. ألف شكر



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حفل خاص لشيرين عبد الوهاب

وأعلن مُذيع حفل روائع السنباطي إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب قريبا ضمن احتفالات موسم الرياض قريبا بقرار من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنية “عودت عيني” في بداية فقرتها بحفل روائع السنباطي بالرياض صباح اليوم.

وظهرت شيرين عبد الوهاب على المسرح بإطلالة بيضاء، وبدت عليها تغييرات كبيرة في شكلها في الحفل الذي يشارك فيه عدد من الفنانين.

حفل روائع السنباطي

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.