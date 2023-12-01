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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موسم جديد للعرض الغنائي الاستعراضي شفيقة المصرية علي البالون

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال افتتح مساء أمس الفنان القدير احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية العرض الغنائي الاستعراضي "شفيقة المصرية" على مسرح البالون بالعجوزة فى موسمه الجديد.


تدور أحداث العرض حول قصة شفيقة المصرية فى إطار اجتماعي غنائي استعراضي ويضم عدد من المع النجوم، بطولة الفنانة علا رامي، الفنان سامح يسرى ، الفنانة دعاء سلام سوليست فرقة رضا  ،الفنانة منة جلال،الفنانة أسماء الباجورى ، الفنان وائل علاء،الفنان محمد دياب ، الفنانة شيرين موسى ،الفنان سعيد البارودي ، الفنان تامر سعيد ، الفنان احمد محمد راضى ، الفنانة ريهام رمضان ، الفنان محمد شفيق ،  تأليف الدكتور مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام،تصميم ملابس كوثر محمد، مادة فليميه ضياء داوود  إضاءة إبراهيم الفرن ، مساعدين إخراج ، هشام إبراهيم ، سها شريف ، ايمان ابوسنة ،محمد خلف ،محمد الشيمى ، حسن زكريا ، امل صابر، هيثم مبروك ، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، وإلانتاج للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة القديرة  لبنى الشيخ والإشراف الفني للفنان عاطف سعيد .

خالد جلال قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال القدير احمد الشافعي الشعبية والاستعراضية شفيقة المصرية قصة شفيقة المصرية الفنانة دعاء سلام

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